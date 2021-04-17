أبرز مباريات السبت “17” إبريل

يُلعب مساء اليوم نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وأتلتيكو بلباو ، وفي إنجلترا يلعب مانشستر سيتي مع تشيلسي في نصف نهائي كاس الاتحاد الإنجليزي ، بينما تقام 6 مواجهات في دوري أبطال آسيا، أبرزها بين النصر السعودي والسد القطري.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم السبت 17 أبريل : دوري أبطال آسيا 17:30 الوحدة x جوا 18:00 القوة الجوية x باختاكور 20:00 الريان x بيرسبوليس 21:00 تركتور سازي x الشارقة 21:00 النصر x السد 21:00 فولاد خوزستان x الوحدات كأس ملك إسبانيا (النهائي) 22:30 أتلتيك بلباو x برشلونة كأس الاتحاد الإنجليزي (نصف النهائي) 19:30 تشيلسي x مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي 14:30 نيوكاسل x وست هام 22:15 وولفرهامبتون x شيفيلد يونايتد الدوري الإيطالي 16:00 كروتوني x أودينيزي 16:00 سامبدوريا x هيلاس فيرونا 19:00 ساسولو x فيورنتينا 21:45 كالياري x بارما الدوري الفرنسي 13:45 أنجيه x رين 18:00 مارسيليا x لوريان دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 21:35 الفتح x ضمك 22:10 الوحدة x الاتفاق

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