كأس إسبانيا بين برشلونة وأتلتيكو بلباو

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم في كافة أنحاء العالم، لمتابعة نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيك بلباو ضد برشلونة، في المباراة التي يسعى خلالها المدير الفني للبرسا، رونالد كومان، إلى التتويج بالبطولة الأولى له مع الفريق الكاتالوني.
يعود برشلونة مجددا لخوض مباراة نهائي في أحد ملاعب مدينة إشبيلية الثلاثة، بيزخوان، فيامارين، ولا كارتوخا، حيث عانى البارسا من إخفاقات عندما يلعب النهائي.
آخر مباراة نهائي فاز بها برشلونة في المدينة الأندلسية، ترجع إلى 10 مايو (آذار) عام 1925، عندما انتصر في نهائي البطولة الإسبانية ضد أريناس دي جيتكسو في فيتكوريا، وبعد ذلك لم يعرف طعم الانتصار بكأس في ملاعب إشبيلية.
وفي بيزخوان، خسر برشلونة أمام ستيوا في نهائي كأس أوروبا، 7 مايو (آذار) 1986، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وحُسمت بركلات الترجيح.
أما في عام 2019، ظهرت بوادر العقدة في فيامارين، حين فاز فالنسيا بكأس الملك 2-1، في 25 مايو (آذار) ضد برشلونة، رغم الأداء القوي لـ”البلاوغرانا”.
بينما خسر برشلونة على يد بلباو 2-3 في نهائي كأس السوبر، وسيتجدد اللقاء بين نفس الفريقين على نفس الملعب، ولكن بنهائي كأس الملك، حيث سيسعى “البلاوعرانا” للانتقام، وللتخلص من عقدة الـ96 عاماً.
ويتطلع “الأسود” للفوز باللقب وتعويض خسارتهم لنهائي الكأس نسخة الموسم الماضي، قبل أسبوعين أمام ريال سوسييداد 0-1.
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