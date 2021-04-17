بيانات عالمية تظهر: 140مليون إصابة بكورونا حول العالم وإعطاء 869 مليون جرعة لقاح

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الخليج – د ب أ: أظهرت بيانات مجمعة لوكالة بلومبيرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز إعطاء نحو 869.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى اليوم السبت.
ووصل أحدث معدل للتطعيم في أنحاء العالم إلى ما يقدر بـ17.2 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس ما تم الإبلاغ عنه، ومتوسط سبعة أيام.
ووصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 140 مليونا، والوفيات إلى 3 ملايين.
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