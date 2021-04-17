سلمان للإغاثة يوزع السلال الغذائية الرمضانية للاجئين السوريين والفلسطينيين

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأشد حاجة في لبنان.
وجرى توزيع 2,564 سلة غدائية رمضانية في مناطق صيدا في جنوب لبنان والشوف وعاليه في جبل لبنان، استفاد منها 12,820فردًا.
ويأتي ذلك في إطار تأمين وتوزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك في الجمهورية اللبنانية للعام 1442 .
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