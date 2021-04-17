السعودية تحذر من ظاهرة فلكية تشهدها عدة دول عربية اليوم.. قد تسبب...

حذر ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، من ظاهرة فلكية نادرة ستحدث اليوم السبت، ومن الممكن أن تسبب العمى.

وقال أبو زاهرة في بيان عبر صفحة الجمعية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الكرة الأرضية ستشهد مرور القمر أمام المريخ، في ظاهرة نادرة تسمى "الاحتجاب".

وأوضح أبو زهرة أن هذه الظاهرة تأتي بعد 5 أيام من وصول القمر منزلة الاقتران، مشيرا إلى أنه سيكون مضاء بنسبة 24%، وسيختفي المريخ خلف الجانب غير المضاء من القمر، ويعود للظهور من خلف الجانب المضيء.

وشدد على ضرورة توخي الحذر الشديد عند توجيه المناظير أو التلسكوبات إلى السماء عندما تكون الشمس فوق الأفق، كون القمر سيكون قريبا نسبيا من الشمس، فحتى نظرة سريعة على الشمس من خلال التلسكوب أو المنظار يمكن أن تؤدي إلى تلف العين بشكل دائم والتسبب في العمى، لذلك يجب عدم المحاولة أبدا القيام بمثل هذا الرصد النهاري، دون اتخاذ الاحتياطات.

وأوضح أنه لا يمكن رصد الاحتجاب وقت حدوثه في كامل الأرض، فإذا تراصف القمر ليمر أمام جسم معين للراصد على أحد جوانب الأرض، فسيظهر على بعد درجتين من ذلك الجسم، على الجانب الآخر من الأرض.

وعن موعد حدوث هذا الاحتجاب في مدن الممكلة، قال أبو زاهرة إنه سيحدث في مكة مابين الساعة (13:50 - 15:00) والمدينة (14:03 - 14:51)، والرياض (14:07 - 15:22)، وجدة (13:50 - 14:58)، والدمام (14:18 - 15:31)

وعن العواصم العربية الأخرى أكد أنه سيكون حسب التوقيت المحلي، ففي أبوظبي (16:51- 15:17)، المنامة (14:18 - 15:33)، الكويت (14:37 - 15:59)، مسقط ( 15:24 - 17:06 )، الدوحة (14:15 - 15:38)، الخرطوم (12:27 - 13:38)، صنعاء (13:36 - 15:18)، مقديشو (13:25 - 14:59)، جيبوتي ( 13:27 - 15:11).