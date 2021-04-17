العراق.. القبض على أجنبي حاول تهريب مخدرات إلى البلاد 

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، القبض على تاجر وناقل للمواد المخدرة من دولة مجاورة حاول إدخال مخدرات للبلاد.

وذكرت الوكالة في بيان صحفي، أن "مفارزها تمكنت من القبض على متهم في قضاء أبو الخصيب بمحافظة البصرة يقوم بنقل وتهريب المخدرات من دولة مجاورة (لم تسمها) وإدخالها إلى البلاد بصورة غير رسمية وبالجرم المشهود وبحوزته (10 كغم) من مادة الحشيشة المخدرة".

وأضافت: "ضبطت المواد المخدرة بمحضر ضبط أصولي وإيداع المتهم في التوقيف لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

ويعاني العراق من انتشار المخدرات وتحوله من منطقة عبور إلى منطقة استهلاك وإنتاج، حيث تنتشر المواد المخدرة في المحافظات الجنوبية تحديدا.