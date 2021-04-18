هزة أرضية بالكويت والعراق جراء زلزال في إيران

شعر سكان الكويت وجنوب العراق بهزة أرضية ناجمة عن زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظتي بوشهر وفارس جنوب إيران.

وأفاد التلفزيون الإيراني، الأحد، بأن ”هذا الزلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر وضرب الحدود الإدارية بين محافظتي بوشهر وفارس جنوبي البلاد في الساعة 11:11:50 (التوقيت المحلي) من صباح اليوم الأحد“، مضيفا أن ”الزلزال كان مركزه بندر غناوه بمدينة بوشهر“.

وأشار التلفزيون إلى أن ”الزلزال بلغ عمقه 10 كيلومترات وشعر به سكان محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية“، دون تقديم المزيد من المعلومات عن حجم الخسائر والأضرار.

وقال سكان في الكويت والبصرة ومناطق أخرى بجنوب العراق أنهم شعروا بهزة أرضية.

وإيران واحدة من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم، وقد ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر وأدى إلى مقتل أكثر من 620 شخصا فضلا عن إنهيار الآلاف من الوحدات السكنية في محافظة كرمنشاه غرب البلاد في الـ 12 من نوفمبر/تشرين الثاني 2017.