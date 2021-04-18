23 حالة وفاة و305 حالة حرجة و466 إصابة جديدة بكورونا فى غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، اليوم الأحد، تسجيل 23 حالة وفاة و466 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ويعد هذا الرقم الاكبر في حالات الوفاة اليومية في قطاع غزة، منذ بدء جائحة كورونا، وجاء بعد الكثير من التحذيرات التي أطلقتها وزارة الصحة والمؤسسات الصحية والأهلية والتي اطلقت تحذيرات من تفشي الوباء بصورة كارثية في القطاع المحاصر منذ سنوات.
وقالت الوزارة في موجزها اليومي حول تطورات فيروس “كورونا” اليوم الأحد، ان العدد الاجمالي للمصابين بلغ 90088 إصابة، وحالات الوفاة 761 حالة، فيما وصلت الحالات النشطة الى 20178 حالة .
وأضافت الوزارة إن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغت 421 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة بلغت 305 حالة .
وأكدت أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخصًا، وأن إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغوا 33023 شخصا.
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