قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أسيرًا محررًا من جنين

الخليج – واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسيرًا محررًا من بلدة كفر راعي جنوب جنين، بعد خروجه من المسجد الأقصى.

ونقلت مصادر محلية عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أحمد ملحم، من منطقة باب الأسباط في القدس بعد خروجه، الليلة الماضية، من المسجد الأقصى، بعد الانتهاء من صلاة التراويح.