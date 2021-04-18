- 1/2
- 2/2
الخليج – واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسيرًا محررًا من بلدة كفر راعي جنوب جنين، بعد خروجه من المسجد الأقصى.
ونقلت مصادر محلية عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أحمد ملحم، من منطقة باب الأسباط في القدس بعد خروجه، الليلة الماضية، من المسجد الأقصى، بعد الانتهاء من صلاة التراويح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أسيرًا محررًا من جنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.