مريم المهدي تعقد اجتماعا لسفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي المعتمدين لدى الخرطوم

عقدت مريم الصادق المهدي، اليوم الأحد، اجتماعا لسفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي المعتمدين لدى الخرطوم.
شارك في الاجتماع السيد ياسر عباس وزير الري والموارد المائية.
أدار اللقاء السفير خالد فرح مدير عام الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية.
وقدمت الوزيرة شرحا مفصلا عن مخرجات مفاوضات سد النهضة التي جرت مؤخرا في كينشاسا موضحة موقف السودان الثابت بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل المضي في الملء الثاني للسد من الجانب الاثيوبي.
وأعربت عن تطلعها لدعم الدول الأفريقية للتوصل لحلول شاملة ومرضية لجميع الأطراف.
من جانبه قدم السيد الوزير ياسر عباس شرحا عن الاجراءات الفنية والتقنية للمقترحات المقدمة في المفاوضات مشيرا إلى أن السودان تقدم بمقترح الوساطة الرباعية سعيا للتوصل لاتفاق عاجل مؤكدا على ضرورة توفر الإرادة السياسية لتحقيق المكاسب المرجوة من السد للأطراف الثلاثة.
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