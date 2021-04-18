بسبب انقطاع الكهرباء..  تحلل 190 جثة بمشرحة في الخرطوم  

تسبب انقطاع الكهرباء في مشرحة بإحد المستشفيات بجوب العاصمة السودانية الخرطوم، بتحلل 190 جثة، مما أثار موجة غضب واستهجان ومطالب بفتح تحقيق.
وذكرت وسائل إعلام أن سكانا من ضاحيتي امتداد الدرجة الثالثة والصحافة بالخرطوم، أضرموا النيران أمام مبنى مشرحة مستشفى الأكاديمي احتجاجا على الروائح الكريهة المنبعثة من الجثث المتحللة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.
وطالبوا السلطات المختصة بنقل المشرحة بعيدا عن المناطق السكنية، خاصة أن هناك مرضى يعانون من أمراض صدرية.
وكانت السلطات الصحية بالخرطوم قد كونت لجنة عليا لحل مشكلة المشارح بالعاصمة، والتي تشهد تكدسا للجثث بانتظار ذويها.
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