أكدت وزيرة الخارجية السودانية، خلال اجتماع مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي المعتمدين لدى الخرطوم، على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل المضي في الملء الثاني لسد النهضة.

الخرطوم تجدد تأكيدها على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل بدء الملء الثاني لسد النهضةوزير الري السوداني يكشف توقعاته حول احتمالية عمل عسكري بحال استمرار "التعنت الإثيوبي" بشأن سد النهضة

وقدمت الوزيرة، مريم الصادق المهدي، بحضور وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، شرحا مفصلا عن مخرجات مفاوضات سد النهضة التي جرت مؤخرا في كينشاسا، موضحة موقف السودان الثابت بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل المضي في الملء الثاني للسد من الجانب الاثيوبي.

وأعربت عن تطلعها لدعم الدول الإفريقية للتوصل لحلول شاملة ومرضية لجميع الأطراف.

من جانبه قدم وزير الري شرحا عن الاجراءات الفنية والتقنية للمقترحات المقدمة في المفاوضات، مشيرا إلى أن السودان تقدم بمقترح الوساطة الرباعية سعيا للتوصل إلى اتفاق عاجل.

وأكد على ضرورة توفر الإرادة السياسية لتحقيق المكاسب المرجوة من السد للأطراف الثلاثة، السودان ومصر وإثيوبيا.