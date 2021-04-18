احصائية للداخلية: 27377 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (27377)مخالفة وذلك للفترة من 29 / 8 / 1442هـ وحتى 5 / 9 / 1442هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(9471) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5756) مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ(3589) مخالفة، ومنطقة القصيم بـ(1969) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1690) مخالفة، ومنطقة الجوف بـ(1343) مخالفة، ومنطقة تبوك بـ(897) مخالفة، ومنطقة حائل بـ(801) مخالفة، ومنطقة الباحة بـ(579) مخالفة , ومنطقة عسير بـ(503) مخالفات، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(451) مخالفة ، ومنطقة نجران بـ(171) مخالفة ,وأخيرا منطقة جازان بـ(157) مخالفة. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن

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