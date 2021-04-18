مؤشر السوق السعودي يغلق مرتفعاً عند مستوى 10048 نقطة

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الخليج – واس: أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 60.78 نقطة ليقفل عند مستوى 10048.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 237 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 48 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات وفرة، والمواساة، والأبحاث والتسويق، والجوف، والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات حلواني
إخواني، واللجين، وبتروكيم، ودراية ريت، والإنماء طوكيو، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.67% و 2.46%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسيرا، و التصنيع، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الجوف، ودار الأركان، والراجحي، ووفرة، و الإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 70.91 نقطة ليقفل عند مستوى 24007.65 نقطة، وبتداولات بلغت 9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 76 ألف سهم تقاسمتها 448 صفقة.
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