الشؤون الإسلامية: إغلاق 18 مسجدا مؤقتاً وتعيد فتح 8 مساجد في 6 مناطق

الخليج – واس: أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 18 مسجدا مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلق خلال 69 يوماً 628 مسجداً ، فُتح 598 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة في تقريرها اليوم أن المساجد المغلقة عشرة بمنطقة القصيم رُصد عشر حالات إصابة بها، ومسجدين بالمنطقة الشرقية جرى رصد حالتي إصابة بها ،ومسجدين بمنطقة الرياض رُصد بها حالتا إصابة، ومسجدين بمنطقة جازان رُصد بها حالتا إصابة، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 8 مساجد اثنين بمنطقة الرياض واثنين بمنطقة الحدود الشمالية واثنين بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بالمنطقة الشرقية وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت بالمصلين ومنسوبي المساجد بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكِمَامَة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، كما دعت الجميع في حال رصد أي مخالفات أو تقصير أو تراخٍ في تطبيق الاحترازات إلى التواصل مع مركز خدمات المستفيدين على الرقم 1933 للإبلاغ .