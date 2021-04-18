السعودية تدخل تعديلات على خطة التطعيم لمكافحة السلالات المتحورة

قالت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، إن مواعيد تطعيم المستفيدين بالجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، ستحدد حسب توصيات اللجان الوطنية المختصة والتقدم في التغطية المجتمعية.
وأضافت أنها ستحدد مواعيد الجرعة الثانية بعد إعادة جدولتها تلقائيا، ولن يستلزم الأمر إعادة حجز الموعد عبر تطبيق "صحتي"، حسبما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية.
وعن التساؤلات بشأن انقضاء الفترة المحددة بين الجرعتين جراء تأجيل الجرعة الثانية، واحتمالية تأثير ذلك على فعالية اللقاح والحصانة، أوضحت الوزارة أن الدراسات تشير إلى استمرار المناعة المتحققة من الجرعة الأولى لأشهر عدة، وأن تأخير الجرعة الثانية يرفع من الاستجابة المناعية.
كما أوضحت أنعددا من اللقاحات يجري تعديلها حاليا لتضمين الأنماط المتحورة من الفيروس في الجرعة الثانية.
أعلنت الصحة السعودية، في وقت سابق، إرجاء جميع مواعيد الجرعة الثانية للمستفيدين بالتطعيم من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، ابتداء من الأحد الماضي.
وقررت إعادة جدولتها لاحقا، والتوسع في إعطاء الجرعة الأولى لمن لم يحصلوا على اللقاح، مشيرة إلى أنه سيُعلن لاحقا موعد استئناف إعطاء الجرعة الثانية.
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