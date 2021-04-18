المنافسة المحلية والمنافسة الخارجية

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*المنافسة المحلية قوية بوجود فرق قوية تضم عناصر أجنبية بنسبة 80% ، بالتالي صعب توقع انتصار أي فريق قبل أي مباراة ، الشواهد ماثلة أمامنا ، بالتالي أي فريق محلي يشارك خارجيا سيكون أكثر جاهزية من الفرق الأخرى من دول أخرى ، لذلك اتوقع أن يتأهل النصر والهلال وقد يفعلها الأهلي في حالة عدم الخسارة والانتصار فيما تبقى من مباريات ، هي مجرد قراءة من قبلي قد تصيب وقد تخيب والعلم عند الله تعالى .
*الاتحاد قدم أسوأ مباراته أمام فريق الباطن الضعيف الذي تلقى مرماه قبل مباراة الاتحاد 11 هدفا في مباراتين ، لكن كالعادة الاتحاد أمام الفرق المتواضعة يتضعضع ويتوارى وتختفي الحلول ويظهر الأداء الاجتهادي التقليدي المكشوف ، كذلك سوء هجوم الاتحاد السائد من بداية الموسم ، أيضا سوء الإدارة الفنية بقيادة كاريلي الذي دائما يعجز عن تقديم حلول لفك التكتلات الدفاعية في الفرق المتواضعة ، وكأنه لم يشاهد النصر والشباب أمام الباطن وكيفية فك تلك التكتلات من خلال الحلول الفردية المهارية ، عشاق الاتحاد أيديهم على قلوبهم مخافة أن تتكرر المعاناة أمام أبها وضمك لأنها تلعب بنفس أسلوب فريق الباطن ، إضافة لذلك لديهم تحولات خطيرة وهجوم حاسم ، هل سيفطن لذلك الجهاز الفني بالاتحاد أو ستستمر المعاناة للأسف ؟
*عبدالعزيز الجبرين برغم الانقطاع الطويل عن المشاركة ، إلا إنه عندما أعطيت له الفرصة كان في مستوى الثقة وقدم مستويات لافتة ، برغم من صعوبة خانته ومتطلباتها ، لم يصرف تبريرات واهية مثل غيره سينتهي الموسم وهو لم يقدم شيئا يذكر ، فقط يقدم تبريرات واهية مكررة ، تحياتنا لك يا كابتن عبدالعزيز الجبرين ومازال للإبداع بقية مع العميد بإذن الله تعالى .
*عشاق الاتحاد يتمنون عدم رؤية ذلكم السوء الذي حدث أمام فريق الباطن مرة أخرى في الجولات الأربع المتبقية .
*جماهير الاتحاد العاشقة الوفية والراعي الرسمي لناديها الاتحاد منذ الأمد وحتى يرث الله الأرض ومن عليها ، لكم كل الحب والاحترام والتقدير بكل وقت وحين .
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
الكاتب الرياضي / حمزة السيد
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