الخطوط التونسية تفرض على المسافرين إلى إيطاليا إجراءات جديدة

فرضت الخطوط الجوية التونسي على المسافرين إلى إيطاليا مجموعة من الإجراءات الجديدة قالت إنها بسبب قرارات إيطالية.

ووفقا لبيان لشركة الخطوط الجوية التونسية نشره موقع قناة "نسمة" التونسية، فقد فرضت شركة الخطوط التونسية على المسافرين المتجهين نحو ايطاليا إجراءات جديدة، تتعلق باختبار البي سي آر.

وطالب البيان المسافرين عند التسجيل في تونس لإجراء اختبار "بي سي آر"، ان يكون سلبيا، ولا يتجاوز تاريخ القيام به 48 ساعة قبل الدخول الى ايطاليا، مؤكدا أن هذا الإجراء سيتم العمل به بداية من يوم غد الاثنين 19 إبريل الجاري.

وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الإيطالية والمتعلقة بتطورات الوضع الصحي على أراضيها.

وحثت الشركة عملاءها على الاطلاع على مزيد البيانات التي توفرها السلطات المختصة.

يشار إلى أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كان قد أكد في يناير الماضي أن عدد المهاجرين التونسيين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إيطاليا في عام 2019 بلغ 2654 وفي عام 2018 وصل إلى 5200، فيما أوضح أن هذا العدد قفز إلى 5 أضعاف مسجلا 13 ألفا في 2020، مشيرة إلى أن الحرمان الاقتصادي في تونس يغذي الهجرة عبر البحر المتوسط.