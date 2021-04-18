السعودية تعرب عن بالغ الأسى لحادث قطار مدينة طوخ في مصر

الخليج – واس: تعرب وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن بالغ الأسى لحادث قطار مدينة طوخ بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة، وما نتج عنه من وقوع ضحايا و مصابين. وتعبر المملكة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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