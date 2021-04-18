في مشهد نادر.. البردي يغطي حائل وعدة مناطق بالسعودية

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تداول مواطنون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مشاهد مذهلة لتراكم حبات البرد عقب تساقطه في بعض المناطق الجنوبية بالمملكة، أمس السبت، وخاصة في حائل.
ولاقت الصور والفيديوهات المنشورة تفاعلا واسعا من قبل رواد “تويتر” في المملكة، ، والتي لا تشاهد فيها الثلوج عادة بهذا الشكل.
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