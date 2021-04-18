أمريكا: رفع العقوبات مرتبط بالتزام إيران بالاتفاق النووي

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قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إن أميركا لن ترفع العقوبات قبل التأكد من التزام إيران بالاتفاق النووي. وأضاف أن محادثات فيينا النووية كانت مثمرة.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يرأس الاجتماعات التي تعقد في فيينا بين الأطراف المتبقية في الاتفاق، وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا – وفقا لـ”العربية” – .
فيما يقيم وفد الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب، في فندق قريب، لمواكبة المفاوضات.
وبدأت يوم الخميس جولة ثانية من المحادثات، تتضمن مناقشات في صور مختلفة، فضلاً عن اجتماعات رسمية لكل الأطراف الباقية في الاتفاق.
يذكر أن كلاً من واشنطن وطهران ستواجهان محطات معقدة قبل إمكانية العودة للاتفاق، وقد أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن لا شيء سيجبر الإدارة الأميركية على تقديم تنازلات لا تريدها ولا تقبلها في هذا الملف.
وكانت الولايات المتحدة أكدت مرارا في أوقات سابقة أن لا رفع للعقوبات بشكل كامل عن إيران، قبل عودة الأخيرة إلى كافة التزاماتها السابقة، وهو ما رفضته سابقا طهران.
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