أمريكا: شخص يتلقى بالخطأ لقاحين مختلفين ضد كورونا

تلقى رجل أمريكي من نيو هامبشاير عن طريق الخطأ جرعتين من لقاحين مختلفين ضد “كوفيد-19″، والخبراء الصحيون يؤكدون سلامته حتى الآن.

وعندما حدد، كريغ ريتشاردز، من بلدة ليمبستر في نيوهامشير بالولايات المتحدة، موعده الأول في موقع في غرب مدينته الواقعة في مقاطعة بوون بولاية إنديانا الأمريكية، تلقى حقنة من لقاح “موديرنا”، وفقا لـ WMUR 9.

وحين عاد بعد أربعة أسابيع لإكمال سلسلة اللقاح الخاصة به، تم إعطاؤه عن طريق الخطأ حقنة من لقاح “فايزر”.

وعلى الرغم من تحذير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكيين من الخلط بين الجرعات من الشركتين، يصر مسؤولو الصحة بولاية نيوهامشير على أن ريتشاردز سيكون بخير.

ووفقا لقناة WMUR 9، تلقى ريتشاردز جرعته الأولى من لقاح موديرنا في 16 مارس. وبعد أربعة أسابيع، يوم الثلاثاء 13 أبريل، عاد إلى الموقع ذاته لتلقي جرعته الثانية، حيث حصل على لقاح فايزر عن طريق الخطأ، على الرغم من أن جرعته الأولى كانت من موديرنا.

ورغم هذا الخطأ إلا أن المسؤولين يقولون إنه سيكون على ما يرام، مع عدم الحاجة إلى مزيد من الجرعات في الوقت الحالي.

وأشار ريتشاردز في حديثه إلى قناة WMUR 9، إلى أن الرجل الذي أعطاه اللقاح، “بمجرد انتهائه من حقني، نظر إلى بطاقتي، وأعتقد أنه أدرك أنه أعطاني حقنة فايزر .. نظرت إليه وقلت: لم تعطني الجرعة الخطأ، أليس كذلك؟. فخرج الرجل من الغرفة مسرعا”.

وذهب الطبيب ليحضر المشرف إلى الموقع، والذي جاء وتحدث مع ريتشاردز وطمأنه قائلا: “ستكون بخير. والخبر السار هو، لقد تم تطعيمك بالكامل”.