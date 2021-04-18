العراق: 5 صواريخ تستهدف قاعدة تستضيف متعاقدين أميركيين

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سقطت 5 صواريخ مساء الأحد على قاعدة بلد الجوية العسكرية التي تضمّ أمريكيين والواقعة شمال العاصمة العراقية، استهدف اثنان منها على الأقلّ منشآت شركات أمريكية.
وأوضح مسؤولون عراقيون أن صواريخ الكاتيوشا سقطت في منطقة القاعدة الجوية التي تضم متعاقدين أمريكيين وأنه لم يسجل قتلى أو جرحى حتى الآن، وفقا لـ”العربية”.
وأفاد مصدر أمني الأحد عن استهداف قاعدة بلد الجوية العسكرية التي تضمّ أمريكيين والواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد بخمسة صواريخ، سقط اثنان منها على الأقلّ على منشآت شركات أمريكية.
وتتمركز في قاعدة بلد طائرات من نوع أف-16 يهتمّ بصيانتها عدد من الشركات التي يعمل بها عراقيون وأجانب في المكان، سقط منهم عراقي جريحاً خلال هجوم مماثل على القاعدة في 21 شباط/فبراير.
وأوضح المسؤولون أن صواريخ الكاتيوشا سقطت في منطقة القاعدة الجوية التي تضم متعاقدين أميركيين وأنه لم يسجل قتلى أو جرحى حتى الآن.
ولم تتبنى أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن بحسب مسؤولين عراقيين فإن جماعات مسلحة مدعومة من إيران أعلنت مسؤوليتها عن حوادث مماثلة فيما مضى.
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