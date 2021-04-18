أفادت قناة روسيا اليوم في العراق، اليوم الأحد، بتعرض قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمالي العراق إلى قصف صاروخي مساء اليوم.
وقال مراسلنا نقلا عن قائد عسكري، إن "جنديين عراقيين أصيبا بالقصف الصاروخي الذي طال قاعدة بلد الجوية".
وأضاف، أن "القاعدة استهدفت بثلاثة صواريخ كاتيوشا".
يذكر أن قاعدة بلد الجوية كانت تضم في وقت سابق قوات أمريكية، لكنها انسحبت منها قبل أشهر، وتضم اليوم مجموعة مقاولين أمريكيين وموظفي صيانة طائرات F16.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة جنديين عراقيين بقصف صاروخي على قاعدة فيها مقاتلات أمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.