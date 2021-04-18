إصابة جنديين عراقيين بقصف صاروخي على قاعدة فيها مقاتلات أمريكية 

أفادت قناة روسيا اليوم في العراق، اليوم الأحد، بتعرض قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمالي العراق إلى قصف صاروخي مساء اليوم.

وقال مراسلنا نقلا عن قائد عسكري، إن "جنديين عراقيين أصيبا بالقصف الصاروخي الذي طال قاعدة بلد الجوية".

وأضاف، أن "القاعدة استهدفت بثلاثة صواريخ كاتيوشا".

يذكر أن قاعدة بلد الجوية كانت تضم في وقت سابق قوات أمريكية، لكنها انسحبت منها قبل أشهر، وتضم اليوم مجموعة مقاولين أمريكيين وموظفي صيانة طائرات F16.