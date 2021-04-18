السعودية تشترط التحصين من كورونا للحصول على تصريح العمرة 

أكدت الحكومة السعودية أنها طرحت التحصين ضد فيروس كورونا شرطا أساسيا لحصول المواطن على تصريح لأداء مناسك العمرة.
وصرح متحدث باسم وزارة الحج والعمرة السعودية أثناء موجز صحفي بثته اليوم الأحد قناة "الإخبارية"، بأن الوزارة نجحت في تطوير "نموذج العمرة الآمن" استفاد منه حتى الآن أكثر من 15 مليون شخص.
وأشار المتحدث إلى أنه الآن، مع حلول شهر رمضان، وفي ظل تطورات الجائحة، أصبح من الضروري تحديث هذا النموذج، مشيرا إلى أن السلطات تستخدم حاليا بالتوازي تطبيقي "اعتمرنا" وتطبيق "توكلنا" لإصدار تصاريح العمرة والصلوات والزيارة.
وأكد أن الشرط الأساسي لإصدار تصاريح العمرة والصلوات هو التحصين ضد الفيروس التاجي، موضحا أن هذا يعني إما التطعيم ضد العدوى بجرعتين من اللقاح، أو بجرعة أولى، أو التحصين الناجم عن التعافي من الإصابة بالوباء.
كما لفت المتحدث إلى إلزام خدمات الحجاج والمحال التجارية والمنشآت الاقتصادية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بإثبات تحضين جميع العاملين فيها ضد الفيروس.
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