قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أسيرًا محررًا

الخليج – واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أسيرًا محررًا من مخيم طولكرم.

وأفادت مصادر محلية في طولكرم، أن جنود الاحتلال اعتقلوا الأسير المحرر عدنان خضر الحصري، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.