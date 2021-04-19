طهران تعلق على أنباء الحوار مع السعودية في بغداد

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، يوم الإثنين، على التقارير الصحفية التي تحدثت أمس الأحد، عن بدء حوار مباشر بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين برعاية من الحكومة العراقية لتسوية الخلافات.

وقال خطيب زاده في مؤتمر صحفي عقده عبر خدمة ”فيديو كنفرانس“: ”رأينا هذه التقارير الإعلامية والصحفية المنشورة، وتم نشر تصريحات متناقضة“، بحسب تعبيره.

وأضاف: ”لطالما رحبت إيران بالحوار مع المملكة العربية السعودية، واعتبرته في مصلحة شعبي البلدين والسلام والاستقرار الإقليميين“.

وقطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران على خلفية قيام محتجين إيرانيين بإحراق سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مدينة ”مشهد“ مطلع يناير 2016.

وكانت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية أفادت الأحد بأن ”مسؤولين من السعودية وإيران أجروا محادثات مباشرة ببغداد في الـ9 من أبريل الجاري“.

وأضافت الصحيفة أن المحادثات ”كانت إيجابية، وتم الاتفاق على عقد جولة جديدة الأسبوع المقبل“.