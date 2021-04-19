مريم المهدي: الملء الثاني لسد النهضة يهدد 20 مليون سوداني

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إن السودان لديه موقف ثابت وواضح بشأن أزمة سد النهضة منذ اندلاع الأزمة وحتى هذه اللحظة.

وأضافت المهدي، اليوم الإثنين، أن الأثيوبيين اعتدوا على السودان وتعدوا على أسس حسن الجوار بالطريقة التي أجروا بها الملء الأول.

وأكدت أن الملء الثاني لسد النضة يهدد 20 مليون سوداني، كما يهدد الأمن القومي للبلاد.

جاء ذلك ردًا على قرار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد بشأن الملء الثاني لسد النهضة.

وأضافت وزيرة الخارجية السودانية: «نتطلع إلى دعم الدول الأفريقية للوصول إلى حلول شاملة ومرضية لجميع أطراف أزمة سد النهضة».

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، قد أعلن يوم أمس الأحد، أن بلاده ماضية في الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق النيل الأزرق أبرز روافد نهر النيل.

وأكد في تغريده له على موقع «تويتر»، أن المرحلة الثانية من ملء السد ستتم في موسم الأمطار المقبل، أي خلال شهري يوليو- أغسطس.