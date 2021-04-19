مقتل شخصين في انفجار بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا

قالت شرطة أديس أبابا إن شخصين لقيا حتفهما وأُصيب ثالث بجراح خطيرة في انفجار بالعاصمة الإثيوبية يوم أمس الأحد.

أوضحت الشرطة أن قنبلة يدوية وراء الانفجار الذي وقع في منطقة ليديتا بالمدينة عصرا، وقالت إنها تحقق في الحادث.

كانت إثيوبيا قد أرسلت قواتها لمنطقة تيجراي في شمال البلاد في نوفمبر تشرين الثاني لقتال الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهي الحزب الحاكم للإقليم، بعد أن هاجم مقاتلوها قواعد للجيش الاتحادي في المنطقة.

وانسحبت قوات الجبهة الشعبية من مقلي عاصمة تيجراي قبل نهاية ذلك الشهر وأعلنت الحكومة الإثيوبية أنها حققت النصر.