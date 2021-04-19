احتفلت هيئة التراث أمس بـ"اليوم العالمي للتراث" عبر فعالية أقيمت في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، بحضور معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد محمد فايز وعدد من الرؤساء التنفيذيين للهيئات الثقافية، ومنسوبي وزارة الثقافة، وشخصيات مهتمة بالتراث.
وتضمنت الفعالية معرضاً مصوراً يعكس تراث المملكة الغني بالآثار والمواقع الأثرية في مختلف المدن والمناطق السعودية، مع نبذةٍ تعريفية عن كل منطقة، ودور الهيئة في المحافظة على التراث الوطني وصونه وإبرازه, إضافة إلى أنشطة مصاحبة لعددٍ من الحرفيين والحرفيات.
ويأتي الاحتفاء في سياق حرص هيئة التراث على مواكبة الاحتفال العالمي بيوم التراث الذي حدد له المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية يوم الثامن عشر من شهر أبريل في كل عام موعداً للاحتفال به برعايةٍ من منظمة الأمم المتحدة "اليونسكو" ومنظمة التراث العالمي.
وتسعى الهيئة من خلاله إلى التوعية بأهمية المحافظة على التراث الوطني، ودورها في تسجيل الآثار التاريخية الغنية في السجلات المحلية والمنظمات الدولية، وفي صوْن وحماية التراث بمختلف قوالبه المادية وغير المادية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المملكة تنظم معرضًا مصورًا يجسد تراثها الفريد بمناسبة اليوم العالمي للتراث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.