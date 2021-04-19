المملكة تنظم معرضًا مصورًا يجسد تراثها الفريد بمناسبة اليوم العالمي للتراث

احتفلت هيئة التراث أمس بـ"اليوم العالمي للتراث" عبر فعالية أقيمت في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، بحضور معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد محمد فايز وعدد من الرؤساء التنفيذيين للهيئات الثقافية، ومنسوبي وزارة الثقافة، وشخصيات مهتمة بالتراث.

وتضمنت الفعالية معرضاً مصوراً يعكس تراث المملكة الغني بالآثار والمواقع الأثرية في مختلف المدن والمناطق السعودية، مع نبذةٍ تعريفية عن كل منطقة، ودور الهيئة في المحافظة على التراث الوطني وصونه وإبرازه, إضافة إلى أنشطة مصاحبة لعددٍ من الحرفيين والحرفيات.

ويأتي الاحتفاء في سياق حرص هيئة التراث على مواكبة الاحتفال العالمي بيوم التراث الذي حدد له المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية يوم الثامن عشر من شهر أبريل في كل عام موعداً للاحتفال به برعايةٍ من منظمة الأمم المتحدة "اليونسكو" ومنظمة التراث العالمي.

وتسعى الهيئة من خلاله إلى التوعية بأهمية المحافظة على التراث الوطني، ودورها في تسجيل الآثار التاريخية الغنية في السجلات المحلية والمنظمات الدولية، وفي صوْن وحماية التراث بمختلف قوالبه المادية وغير المادية.