الإمارات تعزي مصر في ضحايا حادث قطار طوخ

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع مصر في حادث خروج قطار عن مساره في محافظة القليوبية وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان اليوم الاثنين، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة المصرية وإلى أهالي وذوي الضحايا في المصاب الجلل بحادث قطار طوخ وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.