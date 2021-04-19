“الصحة”: 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 896 وتسجيل 11 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين تسجيل (970) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (405940) حالة، من بينها (9508) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1087) حالة حرجة، كما تم تسجيل (896) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (389598) حالة، وبلغ عدد الوفيات (6834) حالة ، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة” يرحمهم الله جميعاً.

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