سفارة المملكة في السودان تدشن برنامجي هدية خادم الحرمين

الخليج – واس: دشنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة السودانية بمقرها بالخرطوم اليوم، برنامج “هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من التمور الفاخرة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ .

وأكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح خلال التدشين وتوقيع مذكرة الاستلام على عمق وخصوصية العلاقات بين السودان والمملكة، لافتا إلى ان مثل هذه البرامج تجسد دور المملكة الإنساني والريادي في خدمة المسلمين وتلمس احتياجاتهم في شهر رمضان المبارك من كل عام.

وتقدم مفرح بالشكر بأسم حكومة السودان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين والشعب السعودي لمواقفهم النبيلة تجاه السودان، مؤكدا ان السعودية هي مملكة الإنسانية والعطاء ولن ينسى اهل السودان مواقفها ووقفتها بجانبهم في كل الاوقات، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك في كل المجالات.

من جانبه، أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر ان الشحنة المقدمة عبارة عن 100 طن من التمور الفاخرة تأتي بتوجيهات سامية كهدية اخاء ومحبة للشعب السوداني.

واشار إلى ان الايام القادمة ستشهد مزيد من المشروعات امتدادا لجسر التعاون والأعمال الإنسانية للمملكة، مؤكدا حرص المملكة على تطوير مستوى التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية وكافة الأصعدة والمناحي.