الاتحاد الأوروبي: مفاوضات فيينا بشأن إيران تحرز تقدماً ملموساً

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أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أنه يرى رغبة في إنقاذ اتفاق 2015 النووي مع إيران، مشيرا إلى حدوث تقدم في محادثات في فيينا تهدف لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق.
وقال: “أعتقد أن هناك رغبة جيدة بين الطرفين (إيران والولايات المتحدة) للتوصل إلى اتفاق، وهذه أنباء سارة”. لكنه لم يخض في التفاصيل، وفقا لـ”العربية”.
وأضاف “أعتقد أن كلا الطرفين مهتمان حقا بالتوصل إلى اتفاق، وهما يمضيان من القضايا العامة إلى تلك الأكثر تفصيلا، والتي هي بوضوح، من جانب تخص رفع العقوبات، ومن الجانب الآخر تتعلق بقضايا الالتزام (بالاتفاق) النووي”.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، أن مفاوضات فيينا الخاصة بالعودة للاتفاق النووي تشهد تقدمًا ملحوظا، مشيرًا إلى أن هناك إرادةً حقيقية لدى كل الأطراف في التوصل لاتفاق.
يأتي ذلك فيما قال المندوب الروسي ميخائيل أوليانوف، إنه “يمكننا أن نلاحظ بارتياح أن المفاوضات تدخل مرحلة الصياغة”. وأضاف على “تويتر” أن “الحلول العملية لا تزال بعيدة، لكننا انتقلنا من العبارات العامة إلى الاتفاق على خطوات محددة نحو الهدف”.
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