- 1/2
- 2/2
الخليج – واس: دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة التجارة وعدد من الجهات الشريكة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر جميع المنشآت التجارية إلى المبادرة بتصحيح أنشطتهم قبل انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي النظام.
وأكدت الوزارة على أهمية المبادرة إلى تصحيح النشاط التجاري وذلك للاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة في النظام، حيث تنتهي الفترة بعد ما يقارب (140) يومًا أي في 15 / 01 / 1443 هـ الموافق 23 / 08 / 2021 م،ويمكن لأصحاب المنشآت تصحيح أنشطتهم ومعرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط: (mc.gov.sa).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الموارد البشرية تدعو المنشآت التجارية إلى المبادرة بتصحيح أنشطتها قبل انتهاء فترة التصحيح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.