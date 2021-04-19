الشؤون الإسلامية: إغلاق 33 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق وتعيد فتح 18 مسجدا آخر

الخليج – واس: باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 33 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 33 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أغلق من مساجد بجميع مناطق المملكة خلال 71 يوماً 677 مسجداً، حيث جرى فتح 628 منها بعد الانتهاء من التعقيم والتأكد من اكتمال جاهزيتها، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين .

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة ثمانية منها بمنطقة الرياض رُصد بها ثماني حالات إصابة، وسبعة مساجد بمنطقة القصيم رُصد بها سبع حالات إصابة، وستة مساجد بمنطقة مكة المكرمة رُصد بها ست حالات إصابة، وأربعة مساجد بالمنطقة الشرقية رُصد بها أربع حالات إصابة، وثلاثة مساجد في كلٍ من منطقة الحدود الشمالية ومنطقة جازان رُصد بها ثلاث حالات إصابة في كلٍ منها، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة الباحة بمعدل إصابة لكل مسجد، مشيرة إلى إعادة فتح 18 مسجدا،َ عشرة منها بمنطقة القصيم واثنان بالمناطق التالية: الرياض والشرقية وجازان، ومسجد بمنطقتي الحدود الشمالية وعسير، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن التهاون والتراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم تقيد البعض بمدة مواقيت الصلوات وفتح وإغلاق المساجد كان السبب في ارتفاع أعداد المساجد المغلفة لهذا اليوم، مؤكدة أن الواجب على الجميع استشعار عظم المسؤولية أمام الله ــ عز وجل ــ بالحفاظ على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله، وذلك بتنفيذ جميع التعليمات عند الذهاب للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي.