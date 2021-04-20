الخليج – صالح بن دايل : ينوي القائمون على أعمال تأهيل قرية سبت العلاية التراثية ؛ إنشاء متحف خاص بالقرية يحوي عدداً من الآثار التراثية والمقتنيات الشعبية والصور القديمة . ويسعى القائمون على القرية من خلال المتحف إلى التعريف بالثراث الشعبي القديم ، وإبراز قيم وخصائص الإرث الثقافي والحضاري للآباء والأجداد ، والاطلاع على أنماط ومراحل الحياة الزمنية السابقة ؛ فضلاً عن كونه وسيلة من وسائل الجذب السياحي الهامة ، ومساهمة فعالة في تطوير وتنميـة السياحة في بلقرن .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالصور .. متحف قرية ”سبت العلاية“ الثراثية .. إحدى استعدادات ”صيف بلقرن” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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