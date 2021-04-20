“الرويلي” يفوز برئاسة فرع مكتب الجمعية السعودية للإدارة الصحية بمنطقة الحدود الشمالية

الخليج – الاخصائي طلال هيال العنزي – الرياض : حصل الاخصائي رافع فرحان الرويلي على رئاسة مكتب فرع الجمعية السعودية للإدارة الصحية بمنطقه الحدود الشمالية ، حيث أعلنت ⁧‫الجمعية السعودية للإدارة الصحية‬⁩ عن نتائج تصويت إنتخابات الفروع والمكاتب في كل المناطق على النحو التالي:

-د.فيصل عبدالعزيز الرحيمي، فرع الرياض

-ثامر عبدالله الدرعان، فرع الدمام

-عبدالرحمن دخيل الله الحربي، فرع القصيم

– معجب عياد الظفيري، فرع حفر الباطن

– رافع فرحان الرويلي، فرع الحدود الشمالية

-عبدالعليم معيض المرعشي، فرع جده

-سامي علي سليمان واصل، فرع مكة المكرمة

-ناير موسى الذبياني، فرع ينبع

-عبد العزيز راشد الصاعدي، فرع المدينه المنوره

-ماجد سريحان التفيهي، فرع حائل

-حسن محمد الصميلي، فرع جازان

-محمد عبدالله عسيري، فرع عسير

كما يتقدم رئيس الجمعية السعودية للإدارة الصحية د.بندر الصاعدي، وأعضاء مجلس الإدارة بالتهاني والتبريكات للمنتخبين، ويقدمون الشكر لكافة المشاركين على تميزهم والذي بلغ عددهم اكثر من (٥٠) مرشح.