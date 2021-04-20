التحالف يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه اعترض طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط في جنوب المملكة ودمرها.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن التحالف عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة داخل الأجواء اليمنية، موضحا أن محاولات الجماعة العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأكد في بيان له على اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
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