تدمير “مفخخة” أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه خميس مشيط

الخليج – واس: أعلنت قوات التحالف عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط. وأشار التحالف إلى أن محاولات ميليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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