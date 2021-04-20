بين وقت مضى ووقتنا الحاضر

في وقت مضى :وعند زيارتك الى احدى المرافق العدلية سوا كنت صاحب حق او يستخلص منك حق ستضطر الى الغوص في بروتوكولات طويلة وممله فهذا يقول لك المعامله تحت الاجراء وذاك يقول لك راجعنا بعد اسبوع !

وماذا بعد اسبوع؟ ايضا اسبوع !مما يجعلك مضطرا ان تستعير احد ابطال استخلاص المعاملات (المعقب ) (وبالمناسبه تعريفه اصطلاحاً: هو شخص يوهم العميل بان المعاملة صعبة جدا وتحتاج الى صاحب قدره خارقه سلاحه تكفى! وانا جايك من طرف فلان !!)،وفي وقت مضى :حتى تخرج معاملتك من ادارة الى اداره ستضطر الى انتظار طويل المدى لفهرستها والويل لها ان وقع خطا في ترقيمها او هروب احدى اوراقها الى نفاية الموظف البيروقراطي !!

لن يكون امامك سوا مهاتفة بطل المعاملات (المعقب )وسيقول لك بلغة الواثق (ازهلها) سوف ابلغ الموظف المختص بذلك و سيبدع وسيبتكر في إعادة فهرستها ولا عليك سوا الانتظار حتى تخرج بسلام الى بيروقراطي اخر في ادارة اخرى ..وهلم جرا !!

،وفي وقت مضى :وعند مطالبتك لدى المحاكم لاعادة حق قد انتزع منك ،سيكون عليك ان تنغمس في وحل اوراقك لتقديمها لدى الدائرة المختصه ! وليست المحكمة المختصه ! دائره تنظر في الدعاوى الحقوقية والجنائية والاحوال الشخصية و و و و و و !!!!

وعلى فضيلة ناظر القضية ان يكون لديه اكثر من قدره واكثر من طاقه حتى يستوعب جميع القضايا ،قبل ان تفتتح وزارة العدل وبدعم من حكومتنا الرشيده عدة محاكم ولكل محكمة اختصاصها.

وفي وقت مضى :تؤجل جلساتك القضائية الى ان تتشرف المحكمه ومرافقها و كادرها القضائي و الاداري بقدوم المدعى عليه الميمون للبت في القضية المرفوعه !

،وفي وقت مضى: وعند الحكم لصالحك و لتنفيذ ذلك سيكون عليك ان تردد ياليل ما طولك بلسان الاسطوره (ابو مساعد ) ،وفي وقت مضى :حتى تقيم دعوى لابد من اقامتها في البلد المتواجد به المدعى عليه والا سيصدر لك صك محتواه صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني !!،وفي وقت مضى: ولاصدار وكالة لزم عليك الحظور الى المقر العدلي حتى يتسنى لك توكيل احدهم او توكيلك،ولزم ايضا عند قدوم أمراه ان تاتي بمعرف لها ليتأكد كاتب العدل انها هي من تريد اصدار الوكاله ، اما في وقتنا الحاضر : فقد قدم وافد جديد بل ضيف ثقيل على بطل المعاملات (المعقب) و هم ثقيل على كل نصاب و مماطل وظالم لنفسه قبل ان يظلم غيره !

ابتكرت وزارة العدل وتحقيقا لرؤية المملكه ٢٠٣٠ نظام جميل جدا واطلقت عليه اسم (ناجز) وهو بالفعل اسم على مسمى ، ويقوم بجميع الادوار بما فيها دور صديقنا (المعقب) بدون تكفى لانه سيكفيك فلن تضطر بعد الان الى مطاردة معامله والاستعانه بالغير لتحرير معاملتك من براثين العمل التقليدي الطويل ولن تضطر لتوقيع ورقة واخراج ورقه لانك لست بحاجه للورقه نفسها!!

فجميع التعاملات الكترونيه حتى حضور الجلسات القضائية في الغالب منها ، فلو كنت مثلا في بلد والمدعى عليه في بلد اخر سوف تعقد الجلسة الكترونيا وعن بعد وعلى جميع الاطراف الحضور عن طريق البث (واتخذ هذا الاجراء اثناء جائحة كورونا ) ورب ضارة نافعه ، فلن تتعطل القضية بعدم وجود احد اطراف الدعوى في نفس البلد ولن يعيق ذلك في اتخاذ الاجراء اللازم ، ولتبليغ المدعى عليه لن تضطر الى البحث عنه بين احياء مدينتك العم ناجز سيتكفل بذلك الكترونيا، ولاستلام صك عقاري او صك حكم بكل سلاسه وبساطه ليس عليك سوى الدخول الى نظام ناجز و طباعته دون المطارده والمعاركة ليتسنى لك ان تختمه بالختم النهائي فعمنا ناجز قضى على التوقيع وابدله بالبركود الالكتروني ولتنفيذ حكم صادر ومؤيد من محكمة الاستئناف ليس عليك سوى الدخول ايضا الى ناجز وتقديم طلب الكتروني وتنفيذ الاحكام الصادره فلن تكون حالة صاحبنا المماطل جميله عند صدور القرارات التنفيذيه ضده من ايقاف خدماته المصرفيه و منعه من السفر خارج البلاد!

كما تستطيع ان تصدر وكالة في بيتك ودون الحظور الى المقر العدلي وقد تصدر الوكالة وانت تشاهد مباراة فريقك المفضل !! ، وقد يطول الحديث عن ذكر محاسن هذا النظام ، ولن اغفل عن شكر القائمون عليه بالمرافق العدلية على الجهود الجبارة لتطوير القضاء ،ابتدا من افتتاح المحاكم المختصه و اطلاق الانظمة الفعالة وكل ذلك في سبيل خدمة المواطن تنفيذا لامر خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهم وان يكون المواطن في راحة تامة في جميع تعاملاته.

كتبه: عبدالعزيز السحيمي