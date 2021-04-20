“البيئة” تدعو المتقدمين على وظائفها لاستكمال مسوغات التعاقد

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دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 33 متقدماً على وظائفها المعلن عنها يوم 1442/3/17هـ، وذلك لاستكمال مسوغات التعاقد خلال 10 أيام، اعتباراً من تاريخ 1442/9/9هـ.
وأكدت الوزارة، أنه يلزم تسجيل موعد للمرشح قبل الذهاب للمركز الصحي في عيادة اللياقة، علمًا بأن المراكز الصحية المتاحة للفحص الطبي للتعين في مدينة الرياض هي:
– مركز صحي (المنصورة).
– مركز صحي (عتيقة) .
وللاطلاع على الأسماء ومعرفة مزيد من التفاصيل يمكن الضغط على الرابط التالي :هنا.
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