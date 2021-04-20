أعلن الجيش التشادي عبر التلفزيون الرسمي، اليوم الثلاثاء، مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي متأثراً بجروح أُصيب بها على الجبهة، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

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