مقتل الرئيس التشادي إثر إصابته في معارك ضد المتمردين

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توفي الرئيس التشادي إدريس ديبي إيتنو اليوم متأثرًا بجروح أصيب بها في معارك ضد المتمردين في شمال تشاد.
وأوضح المتحدث باسم الجيش التشادي الجنرال عزم برماندوا أغونا في بيان نقله التلفزيون التشادي الرسمي أن رئيس الجمهورية إدريس ديبي توفي اليوم في ساحة المعركة مدافعًا عن وحدة وسلامة تشاد.
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