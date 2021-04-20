فلسطين تسجل 31 وفاة و2025 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الثلاثاء، تسجيل 31 حالة وفاة و2025 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و2306 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، إن حالات الوفاة الجديدة سجل 10 منها في محافظات الضفة الغربية،21 قطاع غزة.

وأشارت إلى وجود 165 مريضا مصابا بـكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 46 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام “كورونا” في مستشفيات الضفة 484 مصابا.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

أوضحت الكيلة، أن المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 166849، بينهم 25466 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وكانت الوزيرة الكيلة قالت إن مجلس الوزراء الفلسطيني، صادق على شراء 4.5 مليون جرعة من لقاحي فايزر وسبوتنيك، ورصد 27,5 مليون دولار لهذا الغرض، متوقعة وصولها قريبا.

وأوضحت أن اجتماعا سيعقد عبر الزوم مع الشركات المزودة للقاحات من أجل الاتفاق على مواعيد التسليم، معربة عن أملها أن تصل اللقاحات بأقصى سرعة ممكنة للوصول إلى المناعة المجتمعية.

وعبرت الكيلة عن قلقها من الوضع الوبائي في قطاع غزة، بسبب تزايد اعداد الوفيات والمصابين والحالات الخطرة، مشيرة الى وجود عزوف من قبل المواطنين عن تلقى لقاحات كورونا خاصة في قطاع غزة.

وذكرت أن نسبة التطعيم في الضفة بلغت 7.1%، وفي غزة 2.2%، رغم تواجد اللقاح الروسي في القطاع وليس فقط استرازنيكا.