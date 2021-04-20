مجلس عسكري بقيادة نجل الرئيس إدريس ديبي سيدير تشاد

أعلن الجيش التشادي أن مجلسا عسكريا بقيادة نجل الرئيس إدريس ديبي سيدير تشاد.
قال متحدث باسم الجيش في تشاد اليوم الثلاثاء إن رئيس البلاد إدريس ديبي لقي حتفه على جبهة القتال مع المتمردين الشماليين وذلك بعد يوم من إعلان فوزه بفترة رئاسة سادسة.
وقال المسؤولون عن حملة ديبي الانتخابية أمس الاثنين إنه توجه إلى الخطوط الأمامية للانضمام إلى القوات التي تقاتل “الإرهابيين”.
وهاجم المتمردون المتمركزون عبر الحدود الشمالية في ليبيا موقعا حدوديا يوم الانتخابات ثم تقدموا لمئات الكيلومترات جنوبا عبر الصحراء.
كان ديبي (68 عاما) قد وصل إلى السلطة في تمرد عام 1990 وهو أحد أكثر الرؤساء الأفارقة بقاء في السلطة.
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