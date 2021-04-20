70 فرقة ميدانية و10 آلاف لتر مواد معقمة صديقة للبيئة لتعقيم المسجد...

كثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الوقاية البيئة ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام من جهودها لتنفيذ خطتها المتعلقة بالتعقيم بالمسجد الحرام وساحاته، على مدار الساعة باستخدام أكثر من (10 آلاف لتر) من المعقمات لتعقيم جميع جنبات البيت العتيق؛ لأجل خلق أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة.

وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئة ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام الأستاذ حسن السويهري أنه جرى تجهيز أكثر من (70) فرقة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة لتعقيم المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه الخارجية، مستخدمين أجهزة تعقيم حديثة وتقنيات عالية ومواد اُختيرت بعناية فائقة وخاصة، وصديقة للبيئة، لسلامة قاصدي المسجد الحرام، كما وُزِّعَ أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار، وتركيب (70) كاميرا حرارية لعمليات الفحص البصري لقاصدي بيت الله الحرام، إضافة إلى توزيع كمامات على قاصدي المسجد الحرام.