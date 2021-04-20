مركز الملك سلمان يقدم 4 مليون دولار مساعدات لتمكين أطفال اليمن من...

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدعم لمشاريع الحماية ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م.

وقام المركز بالتعاون مع منظمة اليونيسيف؛ بتقديم خدمات الحماية من خلال تمكين الأطفال وذويهم من الوصول إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الصحة العقلية، وذلك بدعم إجمالي قدره 4 مليون دولار أمريكي.

على جانب أخر، واصلت فرق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في لبنان عمليات توزيع حزم من المساعدات ضمن مشروع السلال الغذائية الرمضانية، وقدموا نحو 1822 سلة للعائلات الأشد حاجة في العاصمة بيروت ومنطقة عكار.

وتشمل السلال المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة طيلة الشهر الفضيل، وذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442 هـ.