قانون تربية المفترسات

تناقل مؤخرا المجتمع خبر وفاة أحد مربي الأسود رحمه الله وتناقل معه تساؤلات منطقية في جوانب مختلفة وتنتظر إجابات واضحة من كل جهة ذات صلة بالموضوع .

من التساؤلات التي تم طرحها هو استغراب البعض كيفية السماح باستيراد الحيوانات المفترسة للأفراد ؟ وهذا تساؤل يفرض نفسه خاصة إذا رأينا تزايد أعداد الأفراد الذين جذبتهم هذه الهواية الخطرة ، وحقيقة لا أعرف إذا كانت الجمارك هي المسؤولة عن السماح أو أن هناك جهة أخرى مخولة بالسماح ، ولو افترضنا أن الجمارك هي المسؤولة عن ذلك فبالتأكيد أن هناك شروط سهلة جعلت كل من أراد اقتناء حيوان مفترس يمكنه ذلك وإلا فما هو سر انتشار تربية الحيوانات المفترسة في السنوات الأخيرة بهذا الشكل وبهذه الكثرة ؟

من التساؤلات أيضا التي دارت في أذهان الكثير ماهو السبب والدافع الذي يحمل هؤلاء الأفراد على تربية حيوانات مفترسة ولا يمكن ترويضها لأن طبيعتها الافتراس ، علما أنه لايجوز شرعا تربيتها ولا اقتناؤها ولا بيعها ، إذن هل المغزى من الاقتناء لدى هؤلاء هو التباهي وجذب الانتباه أم إظهار الشخص نفسه أنه قوي وشرس عندما يتعامل مع حيوانات شرسة أو المقصد التكسب والمتاجرة فيها ؟ لا أدري ماهو الذي يدور في خلد هؤلاء من وراء تلك الهواية الخطرة جدا .

وأنا أيضا سأضع بين ناظريكم بعضا من تساؤلاتي لعلها تلاقي إجابة مقنعة :

لو أن أحد هؤلاء لم يستطع السيطرة على أحد هذه المفترسات وخرج إلى مكان عام وآذى أحدهم ، فكيف سيكون النظام في حينها ؟ هل سيتكفل صاحب الحيوان المفترس بعلاج الشخص المتضرر أم سيلزم بدفع تعويض مادي له أم سيؤخذ عليه تعهد في مركز الشرطة بعدم التهاون مستقبلا ؟ لا شك أنه لا أحد يعرف ماهو الإجراء النظامي الذي سيتبع في حال وقوع حادثة مماثلة لأنها غريبة على مجتمعنا من ناحية وأيضا لعدم وجود توعية أو قانون واضح للجميع من ناحية أخرى ، وهذا ما يجعلني أضع التساؤل الثاني وهو لماذا تأخرت الجهة المعنية بتربية الحيوانات المفترسة في إصدار بيان حول الحادثة وتبين من خلاله النظام والاشتراطات وكيفية السماح بالاستيراد ومن هي الجهات التي تشترك معها في هذا الموضوع ، حتى نعرف ونعي من هي الجهة أو الجهات المسؤولة وأيضا نعرف النظام المتبع لو حصل مكروه لا سمح الله .

أختم بتساؤلي الأخير وهو لماذا لا تقوم الجهات المختصة لدينا بحل المشكلات قبل وقوعها خاصة وأنها تشاهد بوادر المشكلة تلوح في الأفق من خلال تناقلها وتداولها في مواقع التواصل الإجتماعي أو وجودها بشكل مشاهد ومعاين ، يجب أن تبادر كل جهة في حل المشكلة التي تخصها قبل وقوع الفأس على الرأس .

الخاتمة :

يا أصحاب الحيوانات المفترسة قالوا في الأمثال : ابوطبيع مايترك طبعه

كتبه / خالد النويس