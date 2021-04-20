النصر في الصدارة رغم التعادل مع فولاذ

ادرك البرازيلي بيتروس لاعب وسط نادي النصر التعادل معز فولاذ الإيراني، لتنتهي المواجهة بهدف في كل شبكة،

وسجل المدافع عبدالإله العمري هدفاً بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 51 لمينح فولاذ التقدم بالهدف الأول، لكن البرازيلي بيتروس سجل هدف التعادل للنصر في الدقيقة 68، ليحصل كل فريق على نقطة.

وأصبح لدى النصر 5 نقاط في صدارة الترتيب متقدماً على فولاذ بفارق الأهداف ويأتي السد في المركز الثالث بأربع نقاط والواحدات الأردني في المركز الرابع والآخير بنقطه واحدة .